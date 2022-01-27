Нижний Новгород, , 06:59 — REGNUM Арбитраж Нижегородской области взыскал с министерства имущественных и земельных отношений региона неосновательное обогащение — более 428 тыс. рублей и проценты за пользования чужими деньгами — более 38 тыс. рублей. Также на долг ведомства будут начислять проценты, пока не произойдёт фактическая его оплата. Вердикт ещё может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Средства были взысканы в пользу ПАО «НДБ-Банк», акционером которого с долей 29,25% от уставного капитала является депутат Заксобрания Александр Шаронов. Он же и его сын Георгий через фирму «Регион» владеют еще 20,69%.

Также с ведомства взыскана госпошлина — 12 343 рубля.

Напомним, спор слушался с июня 2021 года. Дело рассматривал судья Олисов.

Банк был учрежден в 1992 году, среди акционеров отметились также несколько компаний с Кипра.