Нижний Новгород, 27 января, 2022, 06:59 — ИА Регнум. Арбитраж Нижегородской области взыскал с министерства имущественных и земельных отношений региона неосновательное обогащение — более 428 тыс. рублей и проценты за пользования чужими деньгами — более 38 тыс. рублей. Также на долг ведомства будут начислять проценты, пока не произойдёт фактическая его оплата. Вердикт ещё может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Средства были взысканы в пользу ПАО «НДБ-Банк», акционером которого с долей 29,25% от уставного капитала является депутат Заксобрания Александр Шаронов. Он же и его сын Георгий через фирму «Регион» владеют еще 20,69%.

Также с ведомства взыскана госпошлина — 12 343 рубля.

Напомним, спор слушался с июня 2021 года. Дело рассматривал судья Олисов.

Банк был учрежден в 1992 году, среди акционеров отметились также несколько компаний с Кипра.