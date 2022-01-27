Лондон, 27 января, 2022, 06:39 — ИА Регнум. Адвокаты сына королевы Великобритании Елизаветы IIпринца Эндрю заявили о готовности их подзащитного к рассмотрению поданного против него в США иска об изнасиловании судом присяжных. Об этом говорится в опубликованных вечером 26 января судебных документах.

World Economic Forum Принц Эндрю

из заявления в суд Южного округа Нью-Йорка «Принц Эндрю настоящим требует рассмотрения всех пунктов поданного искового заявления судом присяжных».

Для определения такого формата судебного рассмотрения достаточно желания лишь одной стороны. Учитывая то, что ранее запрос о рассмотрении своего иска судом присяжных подала американка Вирджиния Джуффре, согласие принца является незначимой формальностью.

По утверждению Джуффре, она была одной из несовершеннолетних жертв американского финансиста Джеффри Эпштейна (покончил жизнь самоубийством в тюрьме), который познакомил её с принцем Эндрю, принуждавшим вступать с ним в связь против её воли. Джуффре рассчитывает добиться от сына британской королевы компенсации за моральный и физический ущерб.

Как сообщало ИА REGNUM, члены семьи герцога Йоркского — бывшая жена принца Эндрю Сара Фергюсон и две его дочери, Евгения и Беатрис — могут быть допрошены в суде Нью-Йорка (США) по делу об изнасиловании.

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