Кемерово, , 06:35 — REGNUM Биатлонистка из Гурьевского муниципального округа Кузбасса Евгения Буртасова победила в индивидуальной гонке на 15 км на чемпионате Европы. Об этом сообщили в правительстве региона.

Евгения Буртасова Администрация правительства Кемеровской области

«Кузбасская спортсменка не допустила ни одного промаха в стрельбе и завершила дистанцию с результатом 44:22.9, — уточнили в областной администрации. — По итогам трёх индивидуальных гонок на европейском Кубке она набрала 154 балла, которых хватило для завоевания «Малого хрустального глобуса» в данном зачёте».

Напомним, что 26 января 2022 года в Арбере (Германия) стартовал чемпионат Европы по биатлону. Он завершится по 30 января.