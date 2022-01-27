Куньмин, Китай, 27 января, 2022, 06:31 — ИА Регнум. Экономика китайской провинции Юньнань на юго-западе страны выросла на 7,3% в прошлом году, сообщает агентство Синьхуа.

Билборд с изображением Дэн Сяопина в Лицзяне. Провинция Юньнань, КНР

Валовой внутренний продукт (ВРП) провинции Юньнань на юго-западе Китая за 2021 год достиг 2,7 трлн юаней (около $425,8 млрд), увеличившись на 7,3% в годовом исчислении, согласно данным регионального бюро статистики.

Несмотря на эпидемию, экономическое развитие приграничной провинции стабилизировалось. За последние два года средний рост составил 5,6% В 2021 году располагаемый доход на душу населения жителей Юньнани составил 25 666 юаней, увеличившись на 10,2%в годовом исчислении.