Кожевниковский район, Томская область, 27 января, 2022, 06:29 — ИА Регнум. В селе Кожевниково Томской области днём 26 января произошёл пожар в газифицированном пятиэтажном доме. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 января в областном главке МЧС.

Pixabay.com Пожар

Сообщение о возгорании в панельном жилом доме поступило в 14:08 по местному времени. На момент прибытия первого подразделения из квартиры на втором этаже шёл густой дым. Из квартиры, где возник пожар, по лестничным маршам вывели мужчину. Ещё 13 взрослых и один шестилетний ребёнок эвакуировались до прибытия пожарных.

В результате возгорания в санузле квартиры обгорели стены и вещи. В квартире закоптились стены. Площадь пожара — 4 кв. метра. Его ликвидировали в 14:15. В тушении принимали участие восемь человек, две единицы техники. Причина устанавливается.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание произошло в двухэтажном здании сельской гостиницы в Хабаровском крае.

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