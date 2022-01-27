Пекин, , 06:28 — REGNUM Автомобильные грузовые перевозки Китая в прошлом году демонстрировали устойчивый рост, а объем перевозок вырос на 14,2% в годовом исчислении, сообщает агентство Синьхуа.

Фура (сс) falco

По официальным данным Министерства транспорта КНР, объем автомобильных перевозок в 2021 году достиг 39,14 млрд тонн. Только в декабре объем автомобильных перевозок в Китае составил 3,43 млрд тонн, сообщило министерство.

В центральной провинции Хубэй в 2021 году были зафиксированы самые высокие темпы роста среди всех регионов страны — 41,1%, за ней расположились Синьцзян-Уйгурский автономный район и провинция Цинхай на северо-западе страны.