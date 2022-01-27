Владивосток, 27 января, 2022, 06:32 — ИА Регнум. В России в 2022 году увеличили ежегодную выплату почётным донорам. В Приморье всего выделено на эти цели более 84 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Денежная мера поддержки предусмотрена для приморцев, имеющих знаки и удостоверения «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР». В этом году выплатят каждому почетному донору по 15 713,8 тыс. рублей (15 109,4 рубля в 2021 году).

На сегодняшний выплату получают более 5 тыс. приморцев.

Как сообщало ИА REGNUM, почетным донорам России в 2022 году проиндексируют ежегодную денежную выплату. Среди жителей Пензенской области это звание носят около 4 тыс. человек.