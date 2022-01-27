Новосибирск, 27 января 2022, 06:27 — REGNUM В Новосибирске ежегодный отчёт о работе мэра и мэрии прошёл в новом формате. Впервые помимо заместителей главы города отчёты представили и главы районных администраций. Об этом ИА REGNUM сообщили в горсовете.

Сессия Горсовета Новосибирска
Сессия Горсовета Новосибирска
Совет депутатов Новосибирска

«Мы хотели услышать информацию именно от глав районов, как от хозяев их территории, как руководителей, которые отвечают за благоустройство, за уборку пыли и грязи, за очистку улиц от снега, — прокомментировал председатель постоянной комиссии Совета депутатов Новосибирска по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения Андрей Гудовский. — В прошлом году депутаты увеличили объём финансирования по данным статьям расходов. Мы хотели услышать насколько эффективно они используют те денежные средства, которые им были выделены, и насколько качественно была организована работа».

Отметим, что до этого отчёт мэра и администрации Новосибирска до сессии рассматривался в два этапа, на которых перед депутатами выступали заместители мэра по основным направлениям деятельности. На комиссиях депутаты могли задать вопросы, чтобы потом на сессии принять решение.