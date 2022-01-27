Новосибирск, , 06:27 — REGNUM В Новосибирске ежегодный отчёт о работе мэра и мэрии прошёл в новом формате. Впервые помимо заместителей главы города отчёты представили и главы районных администраций. Об этом ИА REGNUM сообщили в горсовете.

Сессия Горсовета Новосибирска Совет депутатов Новосибирска

«Мы хотели услышать информацию именно от глав районов, как от хозяев их территории, как руководителей, которые отвечают за благоустройство, за уборку пыли и грязи, за очистку улиц от снега, — прокомментировал председатель постоянной комиссии Совета депутатов Новосибирска по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения Андрей Гудовский. — В прошлом году депутаты увеличили объём финансирования по данным статьям расходов. Мы хотели услышать насколько эффективно они используют те денежные средства, которые им были выделены, и насколько качественно была организована работа».

Отметим, что до этого отчёт мэра и администрации Новосибирска до сессии рассматривался в два этапа, на которых перед депутатами выступали заместители мэра по основным направлениям деятельности. На комиссиях депутаты могли задать вопросы, чтобы потом на сессии принять решение.