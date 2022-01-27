Пекин, , 06:25 — REGNUM Продажи лотерейных билетов в Китае достигли 373,29 млрд юаней (около $58,79 млрд) в 2021 году, увеличившись на 11,8% в годовом исчислении, показали данные Министерства финансов КНР, передает агентство Синьхуа.

Лотерея Fishki.net

По данным министерства, продажи лотерейных билетов для поддержки системы социального обеспечения Китая в прошлом году составили 142,26 млрд юаней, в то время как продажи лотерейных билетов для поддержки спортивной индустрии страны достигли 231,03 млрд юаней.

В декабре 2021 года общий объем продаж лотерейных билетов составил 32,26 млрд юаней, что на 11,7% меньше, чем годом ранее.

Согласно правилам контроля за лотереями в Китае, средства, вырученные от продажи билетов, используются на административные расходы, проекты общественного благосостояния и призовые фонды.