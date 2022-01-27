Якутск, , 06:31 — REGNUM На федеральной трассе «Колыма» в Оймяконском районе Якутии полностью остановлено движение автомобилей в связи с выходом наледи на проезжую часть. На проблемном участке работают дорожники, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 января в управлении ГИБДД по республике.

Спасатели устраняют последствия образования наледей в Республике Алтай ГУ МЧС по Республике Алтай

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Движение машин прекратили в 07:00 по местному времени (01:00 мск) на 656 километре дороги. Положение оказавшихся там автомобилистов осложняет отсутствие сотовой связи и отдалённость населённых пунктов. Ближайшее село — Кюбюме — находится в 83 километрах от места, где перекрыта дорога.

«На месте работает 4 единицы техники, необходимые временные дорожные знаки выставлены. В целях информирования водителей о воздержании поездок по данному участку на месте несут службу сотрудники Госавтоинспекции. Скопление транспортных средств отсутствует», — отметили в госавтоинспекции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области наледь выходит на региональные трассы. Проблемы с ограничением движения по этой причине возникли в Зейском, Сковородинском и Тындинском районах на 20 участках.