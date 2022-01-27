Пекин, 27 января, 2022, 06:23 — ИА Регнум. Швейная промышленность Китая продолжила расширяться в первые 11 месяцев прошлого года, отчитавшись о росте производства, выручки и прибыли, сообщает агентство Синьхуа.

geralt Легкая промышленность

По данным Министерства промышленности и информационных технологий Китая (MIIT), с января по ноябрь прошлого года совокупная операционная выручка 12 659 крупных швейных компаний превысила 1,33 трлн юаней (около $209,48 млрд), что на 7,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общая прибыль этих компаний выросла на 12,6% в годовом исчислении и достигла 66,7 млрд юаней, а совокупный объем производства увеличился на 8,5% в годовом исчислении до 21,3 млрд единиц продукции.

В период с января по ноябрь экспорт одежды и аксессуаров из страны вырос на 25,1% до $154,4 млрд, показали данные MIIT.