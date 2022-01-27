Пекин, , 06:21 — REGNUM Китай сообщил о росте добычи угля в 2021 году на фоне своих усилий по обеспечению энергоснабжения, сообщает агентство Синьхуа.

Уголь. Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно данным Национального бюро статистики КНР, в прошлом году общий объем добычи угля-сырца в стране увеличился на 4,7% в годовом исчислении до 4,07 млрд тонн.

Только в декабре было добыто 380 млн тонн сырого угля, что на 7,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Темпы роста были на 2,6 процентных пункта выше, чем в предыдущем месяце.

В течение всего года Китай импортировал 320 млн тонн угля, что на 6,6% больше, чем в годом ранее, свидетельствуют данные.