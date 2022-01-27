Вашингтон, 27 января, 2022, 06:18 — ИА Регнум. Санкции против президента России Владимира Путина решил не вводить из-за «технических трудностей» Белый дом. Об этом 27 января сообщает телеканал CBS.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Как пояснил корреспондент телеканала, ссылаясь на источники в администрации Белого дома, на данный момент было принято решение не вводить санкции в отношении российского лидера, так как это создаст ряд «технических трудностей».

В случае, если ввести санкции против первого лица государства, с которым Вашингтон проводит переговоры, это создаст ряд сложностей. В частности, первому лицу затруднительно будет путешествовать и осуществлять официальные визиты в страны мира, а также координировать действия с зарубежными партнёрами.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила о возможности использования всех возможных видов санкций, в том числе персональных, против президента России Путина, в случае эскалации вокруг Украины.