Пекин, , 06:16 — REGNUM Ведущий производитель спортивных внедорожников и пикапов в Китае Great Wall Motor, продемонстрировал рост прибыли в прошлом году на фоне роста продаж, сообщила компания в отчете о доходах, передает агентство Синьхуа.

Great Wall Tank 600 Autohome.com.cn

Прибыль автопроизводителя подскочила на 26,47% в годовом исчислении до 6,78 млрд юаней (около $1,07 млрд) в прошлом году. Ее выручка подскочила на 31,95% по сравнению с предыдущим годом, говорится в сообщении компании, поданном на Шанхайскую фондовую биржу.

Фирма объяснила этот рост увеличением продаж автомобилей на фоне технологической модернизации компании и стратегии глобализации. Результаты еще предстоит проверить и могут отличаться от окончательных данных, сообщили в компании.