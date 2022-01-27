Пекин, , 06:14 — REGNUM Согласно отчету Китайской академии информационных и коммуникационных технологий (CAICT), отгрузки мобильных телефонов в Китае выросли на 13,9% по сравнению с прошлым годом до 351 млн единиц в 2021 году, передает агентство Синьхуа.

Смартфоны (сс) Maurizio Pesce

Поставки мобильных телефонов 5G в прошлом году составили 266 млн единиц, увеличившись на 63,5% и составив 75,9% от общего объема поставок, сообщил CAICT, научно-исследовательский институт при Министерстве промышленности и информационных технологий страны.

Только в декабре общий объем поставок мобильных телефонов в стране составил 33,4 млн единиц, увеличившись в годовом исчислении на 25,6%. Поставки мобильных телефонов 5G в прошлом месяце достигли 27,15 млн единиц, что на 49,2% больше, чем в прошлом году.