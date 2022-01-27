Наньнин, Китай, 27 января, 2022, 06:11 — ИА Регнум. Валовой региональный продукт (ВРП) Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая вырос на 7,5% в годовом исчислении и превысил 2,4 трлн юаней (около $379 млрд) в 2021 году, сообщает агентство Синьхуа.

Russian.news.cn Традиционная ярмарка в городе Наньнин. Китай

С января по ноябрь 2021 года прибыль промышленных предприятий региона с годовой выручкой более 20 млн юаней достигла 106,5 млрд юаней, увеличившись на 41,2% в годовом исчислении, показали данные регионального бюро статистики региона.

Производство новых промышленных товаров региона, таких как новые энергетические транспортные средства, солнечные батареи и оптические приборы, в прошлом году быстро выросло в 1,6 раза, 1,2 раза и 57,1 процента соответственно.

В 2021 году общий объем розничных продаж потребительских товаров в Гуанси увеличился на 9% по сравнению с предыдущим годом. По данным бюро, в прошлом году налоговые поступления выросли на 8,1% и составили почти 302,8 млрд юаней.