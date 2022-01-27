Пекин, , 06:09 — REGNUM Ведущая китайская фирма по ценным бумагам Guotai Junan Securities Co., Ltd. отчиталась о росте чистой прибыли в прошлом году, сообщает агентство Синьхуа.

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Согласно финансовому отчету компании за 2021 год, поданному на Шанхайскую фондовую биржу, чистая прибыль, причитающаяся акционерам компании, составила 15,01 млрд юаней ($2,4 млрд).

По данным компании, ее выручка выросла на 21,22% в годовом исчислении до 42,67 млрд юаней. Акции компании закрылись без изменений на уровне 18,37 юаня за штуку за 24 января.