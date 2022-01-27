Пекин, 27 января 2022, 06:09 — REGNUM Ведущая китайская фирма по ценным бумагам Guotai Junan Securities Co., Ltd. отчиталась о росте чистой прибыли в прошлом году, сообщает агентство Синьхуа.

Ценные бумаги
Ценные бумаги
geralt

Согласно финансовому отчету компании за 2021 год, поданному на Шанхайскую фондовую биржу, чистая прибыль, причитающаяся акционерам компании, составила 15,01 млрд юаней ($2,4 млрд).

По данным компании, ее выручка выросла на 21,22% в годовом исчислении до 42,67 млрд юаней. Акции компании закрылись без изменений на уровне 18,37 юаня за штуку за 24 января.