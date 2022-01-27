Пекин, , 06:07 — REGNUM Бюджетные доходы Китая выросли на 10,7% в годовом исчислении и достигли 20,25 трлн юаней (около $3,19 трлн) в 2021 году, сообщил замминистра финансов КНР Сюй Хунцай, передает 25 января агентство Синьхуа.

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Бюджетные доходы в 2021 году почти удвоились по сравнению с показателем 2012 года в 11,73 трлн юаней, сказал Сюй на пресс-конференции. Центральное правительство собрало около 9,15 трлн юаней доходов, что на 10,5% больше в годовом исчислении, в то время как доходы местных органов власти выросли на 10,9% до 11,1 трлн юаней.

«Восстановление экономического роста и повышение цен производителей помогли увеличить бюджетные доходы центральных и местных органов власти», — сказал Сюй.

Бюджетные расходы страны выросли на 0,3% в годовом исчислении до 24,63 трлн юаней в прошлом году.