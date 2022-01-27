Москва, , 06:05 — REGNUM В четверг, 27 января, в Москве будет облачно, местами небольшой снег, гололедица, температура воздуха −7… −5 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Метель в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

В ночь на 28 января в Москве облачно, небольшой снег, местами метель. Температура воздуха −9… −7 °C.

Ветер южный 5−10 м/с, ночью — южный, юго-восточный 5−10 м/с, на порывах до 15 м/с. Атмосферное давление 746 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале −10… −5 °C днём. Ночью — −12… −7 °C.

В пятницу, 28 января, днём в столице ожидается −6… −4 °C, по области −9… −4 °C. Облачно, снег, местами метель. Ночью в регионе ожидается −10… −5 °C, снег.

Как сообщало ИА REGNUM, снегопады и потепление до нуля градусов ожидается с 28 января и до конца месяца в Москве.

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