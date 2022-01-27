Южно-Сахалинск, 27 января, 2022, 06:03 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев 27 января прибыл на Сахалин, написало astv.ru.

Minvr.gov.ru Юрий Трутнев

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Известно, что Трутнев проведёт в островном регионе ряд встреч и совещаний, обсудит рабочие вопросы с представителями власти.

Местные жители сообщили, что по маршруту движения кортежа вице-премьера правоохранительные органы временно ограничивают движение транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев во время рабочей поездки на Камчатку 13 декабря посетил стройку нового аэровокзального комплекса и аэродромных объектов в международном аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) и потребовал ускорить работы.