Новосибирск, 27 января, 2022, 05:58 — ИА Регнум. В Новосибирской области суд вынес приговор мужчине, совершившему двойное убийство. Речь идёт об убийстве пожилых супругов, уточнили в региональном управлении Следственного комитета России.

niekverlaan Убийство

Установлено, что в 2013 году мужчина был осуждён за имущественные преступления в отношении пожилых супругов — 67-летнего мужчины и 69-летней женщины. Освободившись, он решил отомстить пенсионерам за показания. Ночью 11 августа 2020 года, будучи нетрезвым, мужчина через окно залез к пенсионерам в дом. В ходе конфликта он не менее четырёх раз ударил ножом хозяина дома, а его супругу — табуретом по голове. От полученных травм супруги скончались на месте. Чтобы скрыть следы преступления, он накрыл тела разными вещами и поджог.

Суд приговорил его к 17 годам с ограничением свободы на срок 1 год с отбыванием наказания в колонии особого режима.