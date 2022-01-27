Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, 27 января, 2022, 05:54 — ИА Регнум. В Пуэрто-Рико неизвестные снесли памятник испанскому конкистадору Хуану Понсе де Леону, который считается одним из основателей первого европейского поселения в стране. Об этом сообщает агентство Associated Press.

CIA Пуэрто-Рико

Отмечается, что памятник снесли незадолго до запланированного приезда в Пуэрто-Рико короля Испании Филиппа VI. Он прибыл в страну с целью отметить 500-летие с основания пуэрториканской столицы Сан-Хуана. При этом полицейские подозревают, что монумент был взорван.

Мэр города Мигель Ромеро уже осудил этот поступок. По его словам, акты вандализма не имеют оправдания. При этом ряд протестующих в Пуэрто-Рико, ранее совершавших нападки на памятник, пообещал снести и монумент, посвященный Христофору Колумбу.