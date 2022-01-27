Якутск, 27 января, 2022, 05:56 — ИА Регнум. Самолёт «Полярных авиалиний» снабдят спецсистемой, которая способна вызывать осадки. Модернизированное воздушное судно будут использовать во время пожароопасного сезона, заявил в ходе прямого эфира глава региона Айсен Николаев.

24.mchs.gov.ru Лесной пожар

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«Инициатива республики была поддержана. Сейчас отрабатываем вариант, по которому уже с мая на территории Якутии будет работать самолёт для искусственного вызывания осадков», — сказал Айсен Николаев.

Он подчеркнул, что пока управлять таким самолётом будут экипажи, привлечённые из центральной части России. Впоследствии технику нужно будет передать в собственность республики и подготовить специалистов для управления особыми воздушными судами, считает Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в республике сложилась крайне сложная ситуация с лесными пожарами. Огнём было пройдено более 8,8 млн га природной территории.