Москва, , 05:46 — REGNUM В Белоруссию завершилось перебазирование российских истребителей Су-35С, задействованных в проверке сил реагирования Союзного государства. Об этом 27 января сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Истребитель Сy-35С Mil.ru

пресс-служба Минобороны РФ «Многоцелевые истребители Су-35С Восточного военного округа (ВВО), привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, завершили перебазирование на белорусские аэродромы».

Отмечается, что самолёты, вылетевшие с аэродрома в Хабаровском крае, преодолели около восьми тысячи километров. По пути на запад экипажи совершили две промежуточные посадки на аэродромах Центрального военного округа (ЦВО).

В ближайшее время российские лётчики ознакомятся с маршрутами полётов в воздушном пространстве Белоруссии, после чего, в рамках проверки функционирования единой системы ПВО Союзного государства, заступят на боевое дежурство.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на белорусские аэродромы продолжают прибывать многоцелевые истребители Су-35С Восточного военного округа (ВВО), задействованные в проверке сил реагирования Союзного государства.

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