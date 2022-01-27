Петропавловск-Камчатский, , 05:39 — REGNUM На Камчатке к берегам острова Беринга вечером 26 января прибыло судно «Калас», которое доставило в Алеутский район мобильную котельную, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении МЧС.

Остров Беринга NASA

Читайте также: На Камчатке после пожара на котельной ввели режим ЧС

Выгрузку котельной, которую доставили на остров для села Никольского, где без отопления остаются пять многоквартирных домов, на плашкоут «Сосновка-3» осложнили погодные условия — штормовой ветер и метель.

«В настоящий момент удалось отгрузить обогреватели, приобретенные КГКУ «ЦОД», и направить на раздачу пострадавшему населению для обогрева жилых помещений», — уточнили спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в Алеутском районе после пожара на котельной в селе Никольском введён режим ЧС. Без отопления остались пять многоквартирных домов, в которых проживают 123 человека.