Хух-Хото, Китай, 27 января, 2022, 05:32 — ИА Регнум. Объем внешней торговли автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая в 2021 году достиг примерно 123,6 млрд юаней (около $19,5 млрд), увеличившись на 17,2% в годовом исчислении, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Экспорт региона за этот период вырос более чем на 37% в годовом исчислении до более чем 47,8 млрд юаней, в то время как импорт вырос на 7,4% до примерно 75,7 млрд юаней, сообщило региональное правительство.

Ее основными экспортными товарами были изделия из стали, электромеханическая продукция и органические химикаты. Импорт медной руды и железной руды из Внутренней Монголии резко увеличился, несмотря на стремительный рост цен.

Примечательно, что частный сектор региона взял на себя ведущую роль в стимулировании роста внешней торговли. Общий объем внешней торговли частных предприятий увеличился на 14,4% в годовом исчислении и составил более 81 млрд юаней, что составляет 65,7% от общего объема внешней торговли региона.