Шанхай, Китай, , 05:28 — REGNUM Объем торгов на финансовом рынке Шанхая в 2021 году вырос на 10,4% и превысил 2500 трлн юаней (около $394 трлн), согласно данным, представленным на шестой сессии Муниципального собрания народных представителей Шанхая 15-го созыва, сообщает агентство Синьхуа.

Шанхай

Портовая торговля мегаполиса на востоке Китая оставалась одной из ведущих в мире. В 2021 году пропускная способность порта Шанхай достигла более 47 млн единиц 20-футовых эквивалентов груза (TEU), что является первым показателем в мире уже 12-й год подряд.

Объем торгов акциями, облигациями, фондами, опционами и выкупами ценных бумаг компаний, зарегистрированных в Шанхае, в прошлом году достиг рекордного уровня в 283 трлн юаней на фондовых биржах Шанхая и Шэньчжэня.

В 2021 году прямое финансирование Шанхая сохранило хорошую динамику: появилось 50 новых компаний, зарегистрированных на бирже, в результате чего общее число компаний, зарегистрированных на бирже, достигло 390 единиц.