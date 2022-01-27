Якутск, , 05:31 — REGNUM Приоритетом должна быть жизнь человека, а не собаки, и закон «Об ответственном обращении с животными» нужно доработать соответствующим образом. Об этом заявил глава Якутии Айсен Николаев в рамках прямого эфира, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Бездомные собаки Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: Депутат Якутии назвал безвыходной ситуацию с бродячими собаками

Руководитель республики констатировал, что проблема с бродячими собаками в России остаётся нерешённой, и это привело к человеческим трагедиям в Якутии и Забайкальском крае.

«Каждый день со всей страны мы получаем информацию об укусах бродячих собак. И конечно же, здесь понятно, что приоритетом должна быть жизнь человека. Сегодня есть закон, конечно же, в нём много шероховатостей, много «белых пятен». Безусловно, закон надо дорабатывать. И бесконечно ставить это в вину муниципальным чиновникам тоже нельзя, потому что условия у нас в стране самые разные», — отметил Айсен Николаев.

Он подчеркнул, что выпускать стерилизованных собак на улицу в Москве и в Якутске — это не одно и тоже и отметил, что отправка на улицу животного в — 50 градусов равноценна убийству.

«В условиях таких сильных морозов собаки начинают бороться за жизнь, и становятся далеко не такими милыми, благодушными животными, которыми их пытаются представить. Поэтому закон надо дорабатывать и обсуждать», — сказал глава Якутии.

Он выразил надежду, что Госсобрание республики проработает поправки к закону и будет вносить их на обсуждение в Госдуме. Айсен Николаев также предложил депутатам, принимавшим закон «Об ответственном обращении с животными» приехать в Якутск, чтобы самостоятельно оценить условия для его реализации в республике.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель «Единой России» в Госсобрании Якутии Павел Ксенофонтов считает расходы мэрии Якутска на содержание бродячих собак слишком большими. По его данным, на эти цели из бюджета города потратят не менее 70 млн рублей.