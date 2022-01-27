Пекин, 27 января, 2022, 05:24 — ИА Регнум. Китайская отрасль химических волокон отчиталась о мощном росте за первые 11 месяцев прошлого года, так как прибыль крупных предприятий выросла по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, передает агентство Синьхуа.

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По данным Министерства промышленности и информационных технологий Китая (MIIT), общая прибыль крупнейших компаний сектора с годовой выручкой не менее 20 млн юаней (около $3,15 млн) за этот период подскочила на 221,9% в годовом исчислении до 59,7 млрд юаней.

Совокупный операционный доход этих фирм составил 925,9 млрд юаней, увеличившись на 29,8% в годовом исчислении. В период с января по ноябрь прошлого года общий объем производства в секторе вырос на 10,3% в годовом исчислении до 61,39 млн тонн, показали данные MIIT.