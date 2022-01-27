Каракас, 27 января, 2022, 05:24 — ИА Регнум. Оппозиционное «Движение венесуэльцев за референдум об отставке» обратится в Верховный суд республики с заявлением об отмене результатов сбора подписей в поддержку проведения плебесцита о досрочной отставке президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом представитель движения Никмер Эванс 26 января объявил на странице движения в социальной сети Twitter.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Венесуэлы

По его словам, сторонники отставки действующего президента призывали граждан не участвовать в прошедшем 26 января сборе подписей, поскольку Национальный избирательный совет (НИС) создал условия, не позволяющие собрать необходимые 4,3 млн подписей — объявление о дате сбора подписей 21 января оставило оппозиции слишком мало времени на подготовку. Также было организовано недостаточно центров по приёму подписей.

Никмер Эванс «Мы подадим в Верховный суд ходатайство о признании (этого сбора подписей) недействительным после того, как соберём все необходимые бумаги».

После этого планируется добиваться проведения нового сбора подписей за референдум.

Напомним, для организации референдума за отставку Мадуро оппозиции было необходимо в течение 12 часов собрать в каждом регионе подписи не менее 20% зарегистрированных избирателей — порядка 4,3 млн граждан. В соответствии с конституционной нормой, в течение периода, на который избрано должностное лицо, допускается подача только одного запроса об отзыве.

Как сообщало ИА REGNUM, Национальный избирательный совет (НИС) Венесуэлы объявил о завершении приёма подписей за проведение референдума о досрочной отставке президента Николаса Мадуро.