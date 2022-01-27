Тбилиси, , 15:31 — REGNUM Новый министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили надеется путём открытия турецкого рынка снизить цену на лекарства, сообщает 26 января грузинский телеканал «Рустави 2».

Лекарства

Азарашвили впервые прибыл в грузинский парламент. Министр почти два часа встречался с членами комитета по здравоохранению. Особое внимание Азарашвили уделил вопросу снижения цен на лекарства за закрытыми дверями. Инициатива, о которой объявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на прошлой неделе, касается цен на лекарства, которые должны быть удешевлены с помощью турецкого рынка.

Большая часть населения сейчас ожидает снижения цен на лекарства. На прошлой неделе Грузия включила Турцию в список официально признанных стран, из которых импортируются лекарства. Наряду с низкой ценой также важно высокое качество лекарств, поэтому парламент работает над новым законодательным предложением. Оно включает ряд изменений в фармацевтическом секторе, в том числе обязывает компании-импортеры перейти на стандарт GMP, который поставил бы их в равные условия с отечественными производителями. Министр здравоохранения также обсудил вопросы перехода фармацевтических предприятий на этот стандарт на встрече, организованной Деловым советом ЕС-Грузия.