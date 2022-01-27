Хайкоу, Китай, 27 января, 2022, 05:22 — ИА Регнум. Самая южная провинция Китая Хайнань нацелена на экономический рост примерно на уровне 9% в этом году, заявил губернатор региона Фэн Фэй, передает агентство Синьхуа.

Alex Kwok Хайнань

Провинция, которая строит порт свободной торговли, зафиксировала рост валового регионального продукта (ВРП) на уровне 11,2% в 2021 году, заявил Фэн на ежегодной сессии законодательного органа провинции.

Уникальная оффшорная политика беспошлинной торговли провинции внесла большой вклад: в 2021 году на тропическом острове было совершено оффшорных беспошлинных покупок на сумму более 60 млрд юаней (около $9,45 млрд).

Китайские власти опубликовали генеральный план создания Порта свободной торговли Хайнань в 2020 году, направленный на превращение всего острова Хайнань в всемирно влиятельный порт свободной торговли высокого уровня к середине века.