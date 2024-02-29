Пекин, 27 января, 2022, 05:19 — ИА Регнум. ВРП провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая в 2021 году достиг 1,96 трлн юаней (около $309 млрд), увеличившись на 8,1% в годовом исчислении, сообщает агентство Синьхуа.

商业味太浓了，人满为患 Электрификация провинции Гуйчжоу, КНР

Средний рост ВРП провинции за последние два года составил 6,3%, согласно отчету правительства о работе, представленному на пятой сессии Собрания народных представителей провинции Гуйчжоу 13-го созыва.

Располагаемые доходы на душу населения городских и сельских жителей провинции соответственно выросли на 8,6% и 10,4% по сравнению с 2020 годом, говорится в отчете. Гуйчжоу установил целевой показатель роста ВВП на 2022 год примерно на уровне 7%.

По данным таможенного бюро Гуйяна столицы региона, объем внешней торговли провинции вырос на 19,7% в годовом исчислении до 65,42 млрд юаней в 2021 году. В 2021 году экспорт достиг 48,71 млрд юаней, а импорт — 16,71 млрд юаней.