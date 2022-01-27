Нанкин, Китай, , 05:16 — REGNUM Рост ВРП восточной китайской провинции Цзянсу превысил порог в 11 трлн юаней (около $1,73 трлн) в 2021 году, сообщает агентство Синьхуа.

Таким образом, ВРП вырос на 8,6% в годовом исчислении до 11,6 трлн юаней в прошлом году, заявил исполняющий обязанности губернатора провинции Цзянсу Сюй Куньлинь на пятой сессии Собрания народных представителей провинции Цзянсу 13-го созыва.

Обрабатывающая промышленность является основной отраслью промышленности в провинции. Добавленная стоимость обрабатывающей промышленности составила 35,8% ВРП Цзянсу в прошлом году, что является самым высоким показателем по всей стране.

Располагаемый доход на душу населения местных сельских жителей вырос на 10,7% в годовом исчислении до 26 791 юаня, в то время как у городских жителей он вырос на 8,7% до 57 743 юаней.