Челябинск, , 05:15 — REGNUM Арбитраж Челябинской области ввёл в отношении сына бывшего губернатора Бориса Дубровского — Александра первый этап в процедуре несостоятельности. Реструктуризация долгов продлится до конца мая 2022 года, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на карточку дела.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

25 января 2022 года в карточке появилась запись судьи Коровиной — «определение о признании заявления о признании гражданина банкротом и введении реструктуризации долгов». Само решение пока не доступно для ознакомления. Известен лишь срок завершения процедуры и первого отчёта финансового управляющего — 31 мая.

Напомним, Александр Дубровский сам в сентябре 2021 года обратился с иском о своём банкротстве, указав в качестве обоснования долг в размере 274 159 556,86 рубля.

В качестве финансового управляющего истец просил выбрать участника ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих».

22 февраля 2022 года арбитраж также рассмотрит спор, в котором Дубровский проходит соответчиком совместно со своей сестрой Анной. В деле оспаривается сделка купли-продажи акций одного из юрлиц.