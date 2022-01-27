Токио, , 05:10 — REGNUM Крупная дорожная авария произошла на скоростной автодороге «Кэнъо» в японской префектуре Тиба, передает телеканал NHK.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

По его данным, на магистрали столкнулись не менее десяти автомобилей. На опубликованных кадрах видно, что все транспортные средства получили повреждения. Телеканал отмечает, что в результате ДТП пострадали десять человек. В настоящее время полиция выясняет причины и обстоятельства дорожной аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января на трассе Норильск — Кайеркан столкнулись семь транспортных средств, включая четыре пассажирских автобуса. По предварительным данным, пострадавших не было, однако всех пассажиров пришлось эвакуировать с места происшествия.