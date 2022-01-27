Токио, 27 января, 2022, 05:10 — ИА Регнум. Крупная дорожная авария произошла на скоростной автодороге «Кэнъо» в японской префектуре Тиба, передает телеканал NHK.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По его данным, на магистрали столкнулись не менее десяти автомобилей. На опубликованных кадрах видно, что все транспортные средства получили повреждения. Телеканал отмечает, что в результате ДТП пострадали десять человек. В настоящее время полиция выясняет причины и обстоятельства дорожной аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января на трассе Норильск — Кайеркан столкнулись семь транспортных средств, включая четыре пассажирских автобуса. По предварительным данным, пострадавших не было, однако всех пассажиров пришлось эвакуировать с места происшествия.