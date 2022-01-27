Владивосток, , 05:14 — REGNUM Приморье присоединилось к Всероссийской акции «Блокадный хлеб» — уроки памяти, тематические классные часы, показы фильмов и различные патриотические мероприятия 27 января проводятся в муниципалитетах края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Команда бронепоезда после прорыва блокады Ленинграда

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Главная цель акции «Блокадный хлеб» — напомнить о мужестве жителей Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, когда люди были вынуждены выживать в миллионном городе, окруженном фашистами.

Во Владивостоке состоится возложение цветов на площадке у Стены памяти героев-владивостокцев мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота».

«Патриотические мероприятия призваны сохранить память о тех трагических событиях, которые произошли в Ленинграде, а также позволить сегодняшним поколениям выразить благодарность за мужество ветеранам-блокадникам», — сказала министр образования Приморья Наталья Бондаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке с середины января проходят тематические мероприятия, посвященные 78-й годовщине снятия блокады Ленинграда.