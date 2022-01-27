Вашингтон, , 05:07 — REGNUM Вторую фазу клинических исследований бустерной вакцины против штамма коронавируса «Омикрон» начала американская компания Moderna. Об этом 26 января сказано в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании.

Вакцина Moderna (сс) Navy Medicine

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В рамках второй фазы клинических исследований бустерной вакцины, адаптированной к штамму «Омикрон», был вакцинирован первый доброволец. Целью второй фазы испытаний является оценка эффективности адаптированной вакцины для двух групп добровольцев старше 18 лет.

В первую группу испытуемых вошли прошедшие вакцинацию двумя компонентами препарата Moderna, при условии, что второй компонент введён не позднее полугода назад. Во вторую группу вошли добровольцы, которым вторая доза была введена не позднее трёх месяцев назад.

Как уточнил глава компании Moderna Стефан Бансель, адаптированная к штамму «Омикрон» вакцина будет готова уже осенью текущего года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России начались клинические испытания назальной вакцины от коронавируса.

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