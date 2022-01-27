Тайюань , Китай, , 05:05 — REGNUM ВРП крупной угледобывающей провинции Шаньси на севере Китая вырос 9,1%, достигнув почти 2,26 трлн юаней (около $356 млрд) в прошлом году, сообщает агентство Синьхуа.

Тайюань. КНР Votpusk.ru

Это означает, что ВВП провинции впервые в истории превысил 2 трлн юаней, а темпы роста оказались на 1 процентный пункт выше, чем в целом по стране. Добыча угля в Шаньси в прошлом году достигла 1,19 млрд тонн.

Богатая углем провинция продолжала способствовать преобразованию традиционных отраслей промышленности. Установленная мощность новых и возобновляемых источников энергии достигла почти 39 млн кВт, что составляет 34,3% от общей установленной мощности.

Шаньси нацелена на экономический рост примерно на 6,5% в 2022 году и стремится предоставить рабочие места 450 000 человек в городских районах. В провинции будет и далее поощряться экологическое развитие, и ожидается, что в 2022 году будет построено 20 интеллектуальных угольных шахт.