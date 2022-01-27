Путянь, Китай, , 05:02 — REGNUM Валовой региональный продукт (ВРП) города центрального подчинения Тяньцзинь на севере Китая в 2021 году составил 1,57 трлн юаней (около $247 млрд), что на 6,6% больше, чем годом ранее при расчете в сопоставимых ценах, сообщает агентство Синьхуа.

Тяньцзинь

Добавленная стоимость первичной, вторичной и третичной промышленности Тяньцзиня выросла соответственно на 2,7%, 6,5% и 6,7% до 22,5 млрд юаней, 585,4 млрд юаней и 961,5 млрд юаней.

В городе также наблюдался рост добавленной стоимости основных отраслей промышленности на 8,2% в годовом исчислении, при этом сферы сервисных робот, новых энергетических транспортных средств и интегральных схем выросли на 170%, 54,3% и 53,2% соответственно.

Что касается потребления, то общий объем розничных продаж потребительских товаров в прошлом году вырос на 5,2%. В 2021 году в Тяньцзине нашли работу 376 200 человек, что превысило годовой целевой показатель. Располагаемый доход на душу населения жителей Тяньцзиня достиг 47 449 юаней, увеличившись на 8,2% в годовом исчислении.