Абакан, 27 января 2022, 05:01 — REGNUM С начала 2022 года в Хакасии зарегистрировано 86 преступлений, совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Об этом ИА REGNUM сообщили в МВД по республике.
По данным ведомства, гражданам причинён ущерб в размере 12 176 000 рублей.
В МВД уточнили, что жители Хакасии, ставшие жертвами кибермошенников, обращаются в дежурные части отделов полиции ежедневно.
Как сообщало ИА REGNUM, доверчивость оставила жительницу иркутского Братска без крупной денежной суммы.
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