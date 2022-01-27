Абакан, 27 января, 2022, 05:01 — ИА Регнум. С начала 2022 года в Хакасии зарегистрировано 86 преступлений, совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Об этом ИА REGNUM сообщили в МВД по республике.

Maxpixel.freegreatpicture.com Телефонный мошенник

По данным ведомства, гражданам причинён ущерб в размере 12 176 000 рублей.

В МВД уточнили, что жители Хакасии, ставшие жертвами кибермошенников, обращаются в дежурные части отделов полиции ежедневно.

Как сообщало ИА REGNUM, доверчивость оставила жительницу иркутского Братска без крупной денежной суммы.

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