Гуанчжоу, Китай, 27 января, 2022, 04:59 — ИА Регнум. ВРП южно-китайской провинции Гуандун в 2021 году вырос на 8% рост до 12,4 трлн юаней (около $1,95 трлн), сообщил исполняющий обязанности губернатора региона Ван Вэйчжун, передает агентство Синьхуа.

jo.sau Гуанчжоу

Дунгуань стал четвертым городом в провинции Гуандун, чьи экономические показатели превысили один триллион юаней, после Гуанчжоу, Шэньчжэня и Фошаня, сказал Ван, выступая с отчетом о работе правительства на ежегодной сессии законодательного органа провинции 20 января.

Согласно отчету, объем внешней торговли провинции в прошлом году превысил 8 трлн юаней, увеличившись в годовом исчислении на 16,7%.

Гуандун, центр обрабатывающей промышленности и ведущий участник внешней торговли в стране, укрепил свою стратегию в области науки и техники и основу высококачественного экономического развития, говорится в правительственном отчете. По словам Вана, провинция нацелена на экономический рост примерно на 5,5% в этом году.