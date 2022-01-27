Анадырь, 27 января, 2022, 05:01 — ИА Регнум. На Чукотке с середины января проходят тематические мероприятия, посвященные 78-й годовщине снятия блокады Ленинграда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

Блокада Ленинграда. Труп на улице. 1941

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В школах и учреждениях культуры проводят уроки мужества, встречи памяти, открыты выставки, кинопоказы. Волонтёры раздают жителям округа информационные листовки о прорыве блокады.

В Чукотском окружном профильном лицее 27 января прошла «Линейка памяти» в рамках акции памяти «Блокадный хлеб», а Чукотский многопрофильный колледж организует кинолекторий «Дорога жизни». Центр образования посёлка Угольные Копи Анадырского района подготовил патриотическую акцию «900 свечей».

Ключевым символом акции памяти является кусочек хлеба весом в 125 граммов. В некоторых магазинах на раздаточных столах будут стоять весы советского образца, где каждый сможет взять «блокадный» кусочек хлеба.

Вечером 27 января в кинозале «Айсберг» пройдёт бесплатный показ документального фильма «Самое главное в жизни» (12+) режиссёра Игоря Холодкова.

В Анадыре памятное мероприятие «Блокада Ленинграда» прошло 27 января в музейном центре «Наследие Чукотки».

Как сообщало ИА REGNUM, Пискарёвское кладбище в Санкт-Петербурге посетит президент РФ Владимир Путин 27 января — в День снятия блокады Ленинграда.