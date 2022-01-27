Красноярск, , 04:52 — REGNUM На юге Таймырского муниципального района Красноярского края 27 января ожидается очень сильный южный ветер. Прогнозируются порывы ветра 15−20 м/с, местами 22−27 м/с, сильная метель. Об этом ИА REGNUM сообщили в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Метель Goodfon.ru

На дорогах центральных и южных районов края, в Хакасии и Туве 27 января сохранится гололедица.

Кроме того, по данным синоптиков, в горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы 27−28 января лавиноопасно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Норильске 26 января действовало штормовое предупреждение по очень сильному ветру (до 25 м/с).

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