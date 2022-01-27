27 января 2022 | Время чтения 5 мин

Спор с участием Бориса Дубровского продолжается почти 2,5 года, и, вероятно, это ещё не конец.

Анастасия Степанова, , 07:11 — REGNUM В споре крупного уральского дорожного подрядчика против решения ФАС РФ, фигурантом которого выступал бывший челябинский губернатор Борис Дубровский, — новый поворот. Кассационная инстанция, рассмотрев жалобу Дубровского и акционерного общества «Южуралмост», фактически утвердила позицию ФАС по делу о сговоре на торгах. При рассмотрении дела в суде всплыл ряд весьма примечательных подробностей, связанных с сыном тогда ещё главы региона. Подробности — в материале ИА REGNUM.

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Антимонопольное дело: с чего всё началось?

Материалы судебного спора приоткрыли завесу тайны и над уголовным делом, с которого всё и началось.

В июле 2018 года в ФАС России поступили материалы уголовного дела, которое расследовал следственный департамент МВД РФ. Оно было возбуждено в отношении пяти экс-руководителей компании по добыче декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев. Те проходили фигурантами дела по статье «Присвоение или растрата, совершённое организованной группой или в особо крупном размере». При этом одна из фамилий позднее будет упоминаться и в судебном споре с участием губернатора, и в антимонопольном расследовании.

Изучив материалы, ФАС РФ в августе 2018 года возбудила антимонопольное дело по признакам нарушения губернатором Челябинской области (тогда им был Борис Дубровский), министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области и АО «Южуралмост» одной из норм закона о защите конкуренции при проведении тендеров на строительство, ремонт и реконструкцию автодорог в Челябинской области в 2016—2018 годах. По мнению ведомства, заказчик и участник торгов организовали картель, что привело к преимуществу для участника торгов — АО «Южуралмост». Решение было вынесено ФАС России по десяти закупкам на общую сумму начальных максимальных цен контрактов 2 378 791 123 рублей.

Борис Дубровский Kremlin.ru

В марте 2019 года Борис Дубровский и компания «Южуралмост» обратились в арбитраж Москвы, оспаривая позицию ФАС РФ по четырём из пяти пунктов. Первая инстанция удовлетворила иск частично, потом были долгие годы пересудов и наконец в августе 2021 года дело снова пересмотрели. В этот раз не в пользу заявителей.

Как следует из материалов судов, ФАС РФ пришло к выводу о заключении двух антиконкурентных соглашений: между губернатором Челябинской области, министерством и хозяйствующим субъектом — АО «Южуралмост» и между заказчиком торгов и участником торгов. При этом, по мнению ФАС, первое соглашение стало «предпосылкой для заключения заказчиком и участником торгов соглашения №2, приведшего к ограничению конкуренции и созданию преимущественных условий для АО «Южуралмост».

»Наличие соглашения, запрещенного статьей 16 Закона о защите конкуренции, антимонопольным органом обосновано совокупностью доказательств, свидетельствующих о заинтересованности губернатора Челябинской области в победе в закупках АО «Южуралмост» и фактом реализации указанной заинтересованности», — отмечалось в решении суда от августа 2021 года.

Московский арбитражный суд Полина Волхова(c) ИА REGNUM

ФАС РФ при своей проверке пришло к выводу, что подавляющее число дорожных тендеров в 2015—2018 годах закончилось победой вышеуказанной компании, хотя на торгах выдвигались и более выгодные для бюджета предложения от других юрлиц. И это при том, что до избрания губернатором Дубровского между миндортрансом и АО не было ни одного контракта.

В материалах суда упоминается также «наличие устойчивых взаимоотношений корпоративного характера между губернатором Челябинской области Дубровским Б. А. и АО «Южуралмост».

А что же Челябинская ФАС все эти годы? Как оказалось, региональное ведомство, получая жалобы по дорожным тендерам, неоднократно выносило предписания миндортрансу, но тот их попросту систематически не выполнял. К примеру, в июле 2016 года Челябинское УФАС направило письмо в адрес Дубровского, в котором сообщало, что действия министерства по укрупнению лотов приводят к ограничению конкуренции, и просило принять меры. Ответ на это письмо подготовил руководитель того ведомства, на которое УФАС и жаловалось, а подписал — и. о. губернатора Челябинской области Редин, временно замещавший Дубровского. Из ответа следовало, что нарушений не усматривается. И что интересно: с проектом этого ответа еще до направления в УФАС были ознакомлены представители «Южуралмоста» (это подтверждают материалы судебного дела).

Реконструкция дороги в Аргаяшском районе Челябинской области, которую вело АО «Южуралмост» © Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

В марте 2018 года УФАС по Челябинской области снова пишет губернатору Дубровскому и жалуется на то, что министерство не исполнило целую пачку предписаний, а именно все, выданные в 2017 году. И снова просьба — примите меры. В ответ на это была организована служебная проверка, по результатам которой Дубровский сообщил ведомству, что нарушений не выявлено.

Так в чём же был личный интерес? Чтобы ответить на этот вопрос, снова обратимся к материалам дела. В них, в частности, приводится цепочка взаимосвязей Александра Борисовича Дубровского — сына губернатора с акционером «Южуралмоста». Антимонопольное ведомство установило также, что «в пользу родственника Б. А. Дубровского участниками и сотрудниками АО «Южуралмост» составлены завещательные распоряжения в отношении средств на банковских счетах и ценных бумаг». Этими доводами ФАС подтверждала наличие интереса у губернатора к победе определенной компании на тендерах.

Свежий вердикт

19 января 2022 года уже кассационная инстанция выносит решение (пока обнародована только результативная часть), которым она фактически утвердила позицию ФАС по делу о сговоре на торгах. Вероятнее всего, Дубровский и вся группа товарищей-соистцов будут и дальше обжаловать позицию суда.

Борис Дубровский инспектирует улицы и магистрали, отремонтированные по программе «Безопасные и качественные дороги» Mindortrans.gov74.ru

Тем временем сын экс-губернатора Александр Дубровский, владеющий долями в пяти компаниях, пытается инициировать собственное банкротство. Обосновал он свою позицию наличием неподъемного долга в размере 274 млн рублей. 25 января 2022 года арбитраж Челябинской области ввел в отношении Дубровского-младшего первый этап в процедуре банкротства — реструктуризацию долгов.

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