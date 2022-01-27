Вашингтон, 27 января, 2022, 04:39 — ИА Регнум. Идею введения новых правил прохода и навигации военных кораблей в Чёрном море рассматривает администрация президента США Джозефа Байдена. Об этом 26 января сообщает издание The Wall Street Journal.

Interiot Проливы Босфор и Дарданеллы (обозначены красным и жёлтым цветом соответственно)

Уточняется, что администрация Белого дома в процессе обсуждения с союзниками ответа на предложения России по гарантиям безопасности, затронула вопрос возможности введения новых правил прохода и навигации военных кораблей в Чёрном море.

На сегодняшний день функции по наблюдению и контролю за проходами судов через проливы Босфор и Дарданеллы возложены на Турцию, её суверенитет над проливами закреплён конвенцией Монтрё, которая была подписана в июле 1936 года. При этом судоходство в проливах регулируется международными договорённостями, которые учитывают права причерноморских и других стран.

Для военных кораблей нечерноморских стран существуют жёсткие ограничения по тоннажу и классу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал Россию принять солидарный подход ЕС и США в вопросе безопасности.