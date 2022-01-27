Каракас, , 04:38 — REGNUM Национальный избирательный совет (НИС) Венесуэлы объявил о завершении приёма подписей за проведение референдума о досрочной отставке президента Николаса Мадуро. Об этом 26 января сообщается на странице НИС в социальной сети Twitter.

Николас Мадуро Analitica.com

НИС «В эту среду был проведён день приёма заявлений в поддержку запуска возможного референдума об отзыве президента».

Отмечается, что для организации референдума, сторонники отставки Мадуро должны в течение 12 часов собрать в каждом регионе подписи не менее 20% зарегистрированных избирателей — порядка 4,3 млн граждан. В противном случае процесс запуска референдума «будет прекращён». А в соответствии с конституционной нормой, в течение периода, на который избрано должностное лицо, допускается «только один запрос об отзыве».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января на 1200 участках Венесуэлы пройдёт сбор подписей за проведение референдума об отставке президента Николаса Мадуро.

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